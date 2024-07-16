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Законодательство РК

Когда в Казахстане появится закон об искусственном интеллекте

Когда в Казахстане появится закон об искусственном интеллекте, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:09 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 16 июля на заседании правительства озвучил, что не позднее первой половины 2025 года в Казахстане может появиться закон "Об искусственном интеллекте", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, регуляторная среда предполагает создание условий для безопасного, ответственного и этичного использования ИИ.

"В целях развития технологии ИИ, на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами Мажилиса разработан законопроект "Об искусственном интеллекте". Он предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ", – озвучил министр. 

В настоящее время, добавил он, законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен".

"Планируется, что закон "Об искусственном интеллекте" будет подписан главой государства не позднее первой половины 2025 года", – дополнил Мадиев. 

Ранее эксперт рассказал, как инструменты ИИ будут помогать казахстанским депутатам писать законы. 

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