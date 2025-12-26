Проект "Байтерек": что известно о запуске первой казахстанско-российской ракеты "Союз 5/Сункар"

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана 26 декабря 2025 года рассказали, на какой стадии подготовка к первому пуску ракеты "Союз 5/Сункар" с комплекса "Байтерек" на Байконуре, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, выполнение совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек" проходит в плановом режиме и находится на завершающем этапе.

"На стартовом комплексе продолжаются испытания в рамках подготовки к первому пуску перспективной казахстанско-российской ракеты-носителя "Союз 5/Сункар". Специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надежности всех систем ракеты и элементов стартового комплекса. Это связано с тем, что в проекте – как при создании ракеты-носителя "Союз5/Сункар", так и инфраструктуры стартового комплекса – реализован ряд новых инженерных и технологических решений, ранее не применявшихся в подобных конфигурациях", – отметили в министерстве.

Фото: gov.kz

"Байтерек" – совместное предприятие Казкосмоса и Роскосмоса. В настоящее время практически все работы по подготовке к пуску завершены., проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания.

Фото: gov.kz

"Для эксплуатации ракеты задействовано более 40 технических и технологических систем. Проводятся как их отдельные испытания, так и совместные. После прибытия ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы будут состыкованы и проверена их совместная работа", – отметил председатель правления АО "СП "Байтерек" Айдын Аимбетов.

Партнеры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Решение носит технический характер.

"На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты "Союз 5/Сункар". Наземная инфраструктура и сама ракета готовы к проведению первого пуска. Вместе с партнерами мы приняли решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и дополнительного подтверждения надежности и безопасности пуска. Мы не стремимся привязывать запуск к конкретной дате. Наша задача – обеспечить успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя "Союз 5/Сункар" с комплекса Байтерек", – заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

После завершения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракета будет перегружена на транспортно-установочный агрегат и доставлена на стартовый комплекс, где будет проведена ее вертикализация. Затем состоятся финальные проверки, по итогам которых будет определена и согласована дата первого пуска.

Фото: gov.kz

АО "СП "Байтерек" – совместное казахстанско-российское предприятие, созданное в 2005 году для реализации проекта космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

"Союз-5/"Сункар" – ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ "Прогресс", предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.

В сентябре 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года". Протокол предусматривает обеспечение начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году (ранее планировался 2023 год).