Общество

Новый способ мошенничества: распространено срочное обращение к казахстанцам

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 18:17 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 декабря 2025 года, Департамент полиции (ДП) области Абай распространил срочное обращение к казахстанцам. Их предупредили о новом способе мошенничества и призвали не отдавать наличные деньги в чужие руки, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыли в пресс-службе областного ДП:

"В настоящее время мошенники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, а не только за сотрудников банков. Сейчас их цель – ваши наличные деньги, а не банковская система. Они сообщают, что ваши личные данные украдены, на ваше имя оформляется кредит и вы якобы разыскиваетесь, используя методы запугивания".

1. Для того чтобы вызвать доверие, мошенники:

  • советуют не идти в банк;
  • требуют срочно "застраховать" наличные;
  • утверждают, что сотрудник банка приедет и временно заберет ваши деньги.

Они убеждают, что деньги будут "декларированы и размещены на безопасный счет". В итоге гражданин лишается наличных.

2. На втором этапе мошенники связываются с другими людьми, которые уже стали жертвами мошенничества. Они:

  • предлагают помочь вернуть украденные деньги, утверждая, что нашли мошенника;
  • приходят домой и предлагают перевести деньги на безопасный счет для "страхования".

Таким образом, если один человек теряет деньги, второй может не осознавать, что участвует в мошеннической схеме как "дроппер", и может быть привлечен к уголовной ответственности.

В связи с этим стражи порядка предупреждают граждан:

  • Органы правопорядка никогда не требуют наличные у граждан.
  • Сотрудники полиции не забирают ваши деньги для "страхования" или "декларирования".
  • Не передавайте деньги и личные данные посторонним.
  • В случае подозрительных звонков немедленно звоните по номеру 102 или обращайтесь в ближайшее отделение полиции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
