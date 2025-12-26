Новый способ мошенничества: распространено срочное обращение к казахстанцам
Подробности раскрыли в пресс-службе областного ДП:
"В настоящее время мошенники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, а не только за сотрудников банков. Сейчас их цель – ваши наличные деньги, а не банковская система. Они сообщают, что ваши личные данные украдены, на ваше имя оформляется кредит и вы якобы разыскиваетесь, используя методы запугивания".
1. Для того чтобы вызвать доверие, мошенники:
- советуют не идти в банк;
- требуют срочно "застраховать" наличные;
- утверждают, что сотрудник банка приедет и временно заберет ваши деньги.
Они убеждают, что деньги будут "декларированы и размещены на безопасный счет". В итоге гражданин лишается наличных.
2. На втором этапе мошенники связываются с другими людьми, которые уже стали жертвами мошенничества. Они:
- предлагают помочь вернуть украденные деньги, утверждая, что нашли мошенника;
- приходят домой и предлагают перевести деньги на безопасный счет для "страхования".
Таким образом, если один человек теряет деньги, второй может не осознавать, что участвует в мошеннической схеме как "дроппер", и может быть привлечен к уголовной ответственности.
В связи с этим стражи порядка предупреждают граждан:
- Органы правопорядка никогда не требуют наличные у граждан.
- Сотрудники полиции не забирают ваши деньги для "страхования" или "декларирования".
- Не передавайте деньги и личные данные посторонним.
- В случае подозрительных звонков немедленно звоните по номеру 102 или обращайтесь в ближайшее отделение полиции.
Материал по теме
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов, где злоумышленники используют фальсификацию "официальных бланков" или "служебных удостоверений" для подтверждения своих "полномочий".