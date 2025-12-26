#Казахстан в сравнении
Общество

Когда появится интернет в поездах и самолетах – ответ главы Минцифры

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 18:44 Фото: unsplash
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 26 декабря 2025 года на брифинге рассказал о планах по запуску интернета в поездах и на бортах Air Astana, а также обозначил сроки начала проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев отметил, что развертывание интернета в транспорте планируется начать уже в следующем году.

"В Air Astana и поездах КТЖ уже со следующего года начнет появляться интернет. По нашим наблюдениям и планам, в первом полугодии следующего года порядка 50% пассажиров будут иметь доступ к спутниковому интернету в поездах. Примерно с октября следующего года в Air Astana появятся борта с возможностью доступа к спутниковому интернету", – озвучил министр.

По его словам, технологии спутникового интернета уже доступны, однако казахстанские авиакомпании пока их не применяют. При этом ряд зарубежных перевозчиков, выполняющих рейсы в Казахстан, включая Turkish Airlines, предоставляют такие услуги уже давно.

Министр подчеркнул, что в Air Astana рассчитывают начать внедрение интернета на бортах после установки необходимого оборудования и оптимистично оценивают сроки реализации проекта.

20 ноября 2025 года стало известно, что туристические зоны Казахстана подключат к Starlink.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
