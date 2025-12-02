#АЭС в Казахстане
Общество

Новые технологии помогут увеличить производительность труда в Казахстане – Минцифры

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 13:24 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 2 декабря 2025 года поделился планами по внедрению новых технологий в обрабатывающую промышленность, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что во исполнение поручений главы государства Министерством промышленности и строительства совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утверждена Карта цифровой трансформации.

"Согласно карте, к 2028 году поставлена задача вовлечь компании обрабатывающей промышленности во внедрение технологий Industry 4.0, включая IoT-платформы, цифровые двойники, системы предиктивного обслуживания и интегрированные решения управления производством", – сказал Мадиев.

Ожидается, что в результате внедрения данных технологий к 2028 году производительность труда возрастет на 10-15%, темпы реального роста составят 6,5%, а доля внедрения промышленного IoT увеличится до 10-20%.

Ранее мы писали, что увеличить долю переработки продуктов питания до 55% планируют в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
