Общество

Какую опасность несут мигающие гирлянды

гирлянды, новый год, украшение дома, эпилепсия, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 11:58 Фото: pixabay
Зимой гирлянды часто светят на окнах домов и магазинов круглосуточно. Врач-невролог Сергей Новиков предупреждает, что мерцающий свет может провоцировать приступы эпилепсии у людей с заболеванием или скрытой предрасположенностью, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, постоянное мерцание света может привести к приступу эпилепсии – хронического неврологического заболевания, проявляющегося повторяющимися судорожными приступами, часто с угнетением сознания, пишет "Газета.Ru".

"Опасны гирлянды с частотой мигания 3-30 Гц, ярким синим или белым светом и расположенные близко к глазам. Чтобы снизить риск, выбирайте гирлянды с постоянным светом или частотой мигания ниже 3 Гц или выше 50 Гц, теплого цвета, и размещайте их на расстоянии 50-100 см от глаз", – рассказал врач.

Специалист посоветовал не сидеть долго под мигающими огнями и делать перерывы каждые 30 минут. При появлении дискомфорта или судорог выключать свет и, при необходимости, вызывать скорую помощь.

Ранее сообщалось, что ученые из медицинского центра Джорджтаунского университета пришли к выводу, что снижать частоту судорог и улучшать когнитивные функции при височной эпилепсии может удаление стареющих клеток мозга.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
