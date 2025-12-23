#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Наука и технологии

Ученые нашли новый подход к лечению височной эпилепсии

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 18:42 Фото: akorda.kz
Специалисты медицинского центра Джорджтаунского университета пришли к выводу, что снижать частоту судорог и улучшать когнитивные функции при височной эпилепсии может удаление стареющих клеток мозга, сообщает Zakon.kz.

Анализ мозговой ткани показал, что височная эпилепсия считается одной из самых плохо поддающихся лечению форм болезни – она часто сопровождается нарушениями памяти и мышления. Чтобы выявить причины тяжести патологии, ученые провели анализ образцов человеческой мозговой ткани, пишет научное издание Annals of Neurology.

Оказалось, что у пациентов с этим диагнозом число биологически состарившихся глиальных клеток повышено примерно в пять раз.

"В экспериментах на мышах их удаление приводило к уменьшению числа приступов, восстановлению когнитивных функций, а у трети животных полностью предотвращало развитие заболевания", – пишут авторы исследования.

Ученые отмечают, что результаты пока получены только в доклинических испытаниях, однако работа открывает перспективы для лечения лекарственно устойчивых форм эпилепсии.

Ранее сотрудниками прокуратуры Астаны были выявлены факты вождения автотранспортных средств лицами, имеющими медицинские ограничения. В том числе имеющих диагноз "эпилепсия".

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
