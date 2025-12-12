#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Советы

Куда в квартире повесить новогодние гирлянды, чтобы не обеднеть в следующем году

Гирлянда, Новый год , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 14:37 Фото: pexels
Мастера по фэншуй уверены – от того, где вы повесите гирлянды в доме, будет зависеть успешность предстоящего года, сообщает Zakon.kz.

Секреты новогоднего оформления квартиры раскрыла астролог, мастер фэншуй Анастасия Горностаева. По ее словам, расположение гирлянды на юго-востоке привлечет финансовые возможности, на востоке – увеличение капитала семьи, на северо-востоке – любовь, творчество и успех в учебе. В свою очередь северная сторона поможет получить поддержку руководства и в целом социальное и карьерное содействие, реализацию планов и укрепление авторитета.

"Нужно остерегаться размещать гирлянды на юго-западе, так как активизируются неблагоприятные энергии краж, финансовых потерь, мошенничества. Не стоит этого делать на северо-западе, чтобы не разбудить энергию болезней. Гирлянда на западе означает конфликты и судебные разбирательства, на юге – неприятности, которых человек больше всего боится", – приводит слова астролога Москва 24.

Кроме того, она рекомендовала использовать разноцветные гирлянды или те, что излучают теплый свет. А от холодного, наоборот, отказаться, так как он может привести к ухудшению здоровья, финансового положения, отсутствию любви и в целом к депрессии.

Ранее эксперты рассказали, какую скрытую опасность таят в себе живые и искусственные елки.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
