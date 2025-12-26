Что поставить на стол в год Огненной Лошади: советы астролога и диетолога

Новогодний стол всегда ломится от изобилия. Но в этом году формула "чем больше, тем лучше" дает сбой, к нам мчится Красная Огненная Лошадь. Zakon.kz узнал у астролога и диетолога, как накрыть праздничный стол, не поссорившись ни с желудком, ни с символом года.

В Казахстане Новый год – это полноценный гастрономический проект под ключ. Мы привыкли вкладывать в новогодний стол месячную зарплату, премию и немного нервов, потому что год надо встречать с размахом. Чем богаче стол, тем удачнее, как считается, будут следующие двенадцать месяцев. Конина, казы, жая, салаты в промышленных объемах и обязательное "пусть лучше останется" – традиция, которую в каждой семье знают наизусть.

К этому дню кухня превращается в эпицентр событий. С утра там царят запахи жареного лука, теста, специй и мандаринов, а мама, несмотря на утренние обещания "в этом году не готовить на роту", проводит у плиты полдня, попутно утверждая, что все ей надоели и помощи ей не нужно. Папа тем временем морально готовится к своему звездному часу – вынести в гостиную стол и расставить его так, чтобы уместилось все и еще немного. К вечеру квартира уже пахнет Новым годом, усталостью и предвкушением, а холодильник трещит по швам и тихо тянет свою ношу.

Фото: freepik

Однако в этом году привычный сценарий придется пересмотреть. По восточному календарю к нам на всех парах скачет Красная Огненная Лошадь. Символ темпераментный, свободолюбивый и, как ни странно, весьма принципиальный. Идея встретить ее с богатым столом, где центральное место занимает конина во всех возможных вариациях, выглядит сомнительно. Вряд ли Лошадь будет в восторге, увидев себя в главной роли праздничного меню. Да и организм, честно говоря, уже не всегда готов без последствий переживать новогодний марафон из десяти блюд за одну ночь, который мы стараемся переварить колой и крепким алкоголем.

Чтобы понять, как не разозлить ни символ года, ни собственный желудок, мы поговорили с астрологом и диетологом. Эксперты уверяют: отказываться от традиций полностью не нужно, но важно сместить акценты.

Что говорят звезды

Чтобы понять, как сделать так, чтобы Огненная лошадь не развела пожар в вашем личном году, мы обратились к астрологу, мастеру Бацзы, Фэн-шуй и Ци Мент Дунь Цзя, Сабине Хакимовой.

"2026 год проходит под знаком Огненной Лошади. Это энергия движения, скорости, смелых решений и резких прорывов. Лошадь – символ пути, перемен и внутреннего импульса. Это год, который не терпит застоя и тяжести. Поэтому новогодний стол 2026 года должен отражать легкость, динамику и живую энергию, а не перегруженность. Речь идет не о простоте или скудности, а о балансе: блюда могут быть сытными, но при этом легкими по ощущению", – поясняет Сабина Хакимова.

По словам астролога, наилучший вариант – изысканные и экспериментальные блюда, свежие сочетания вкусов, эстетичная подача. Тяжелая, перегруженная пища замедляет энергию, а в год Огненной Лошади важно входить легко, без "утяжеления" тела и состояния. В этом году будет важен баланс, без перекосов.

"Энергия Огня в восточной системе связана с горьким вкусом, однако его избыток усиливает внутренний жар и нарушает баланс. Поэтому в новогоднем меню 2026 года горькие продукты не должны доминировать. Именно сочетание сладкого как базы и острого как акцента создает гармонию и поддерживает энергетику года". Астролог Сабина Хакимова

Наиболее благоприятными считаются: сладкие вкусы как основа. Они дают устойчивость, ощущение уюта и поддержки;

умеренно острые закуски как символ движения, импульса и активности;

свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень;

салаты и блюда, которые легко усваиваются.

"С точки зрения символики года, есть важные рекомендации. Хозяин 2026 года – Лошадь, поэтому на новогоднем столе нежелательно присутствие конины. Это считается энергетически неблагоприятным и неуважительным к символу года", – предупреждает Сабина Хакимова.

Также стоит избегать:

чрезмерно тяжелых, жирных блюд;

перегруженных мясных сетов без баланса свежих и легких элементов;

избытка горьких вкусов.

Главный принцип – ничто не должно мешать движению вперед, которое символизирует Огненная Лошадь.

Сервировка тоже важна

Фото: freepik

Огненная Лошадь эффектная и с характером. Она заметная, красивая и не терпит скуки. Ей важны блеск, живая эстетика и внимание к деталям, поэтому новогодний стол должен выглядеть щедро и тепло, создавать ощущение праздника и уюта, а не холодного минимализма.

Благоприятные оттенки:

теплые красные, терракотовые, коралловые;

золотые, медовые, янтарные;

натуральные цвета: бежевый, молочный, древесный;

яркие природные цвета еды: зелень, ягоды, фрукты.

"Важно использовать: плейсматы, салфетки, свечи; разную посуду для создания фактур; натуральные материалы в текстиле и декоре. Сервировка должна создавать ощущение домашнего тепла, наполненности и уюта, а не холодной показной строгости", – советует астролог.

Как быть с организмом

Новый год – это не соревнование по количеству съеденного и не экзамен на выносливость пищеварительной системы. Это праздник настроения, легкости и ощущения начала чего-то нового.

Каждый год диетологи рекомендуют сделать стол более сбалансированным, легким и продуманным. Таким, после которого захочется выйти на улицу посмотреть салюты или потанцевать, а не молча лежать на диване.

Диетолог-нутрициолог Гульвира Ибраева, в свою очередь, напоминает, что праздничная еда может быть вкусной и красивой, не превращаясь при этом в испытание для организма.

"Конечно, Новый год – это праздник изобилия, всего вкусного и, по сути, праздник желудка. Но важно понимать, когда в одну ночь смешиваются салаты, закуски, горячее, алкоголь и десерты, это почти неизбежно приводит к проблемам с самочувствием. Чтобы праздник прошел вкусно, но без тяжести для организма, стоит выбирать более легкие блюда: салаты без майонеза со свежими овощами и зеленью, а на горячее запеченную в духовке утку или гуся с яблоками и картофелем", – рекомендует диетолог.

Фото: freepik

Полноценный ужин лучше провести в привычное время с 18:00 до 19:30, сделать паузу, а к полуночи ограничиться бокалом шампанского. Тогда наутро вы не почувствуете никакой тяжести.

"Трапеза – это топливо для организма, и важно, чтобы она была регулярной. Прием пищи должен быть в одно и то же время. Поэтому даже в новогодний вечер старайтесь ужинать вовремя, а потом до полуночи отдыхать "активно", например, кататься по городу или провести время с друзьями. Наедаться до отвала не стоит". Гульвира Ибраева

Если все-таки переели, постарайтесь не доедать прошлогодние салаты на следующий день. Лучше устроить легкую разгрузку, так организм сможет отдохнуть и восстановиться, а вы будете чувствовать себя легко и бодро.

В этом году лучше немного отойти от корней и попробовать встречать праздник как символ года: с легкостью, красотой и уважением к своему организму. Не перегружать стол жирным, не ставить на него конину и казы, позволить себе наслаждаться главным ингредиентом праздника – обществом друг друга. Майонез в салатах, конечно, всегда вкусен и сытен, но в команде с жирным мясом и большим количеством алкоголя он превращается из удовольствия в испытание. Подходите к выбору блюд с умом и позитивной перспективой для своего организма.