Как выбрать безопасный торт

Эксперт рассказала, каким десертам следует отдавать предпочтение, чтобы избежать пищевых отравлений и других неприятностей, сообщает Zakon.kz.

По словам директора Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елены Спеценко, обязательно нужно обращать внимание на дату изготовления и срок годности перед покупкой.

Внимательно изучите состав и выберите из предложенных вариантов сладость с натуральными ингредиентами и меньшим количеством консервантов.

В интервью NEWS.ru эксперт также посоветовала убедиться, что упаковка продукта не повреждена, и оценить его внешний вид.

"Если он имеет неприятный запах, странный цвет или текстуру, лучше отказаться от покупки", – говорит Спеценко.

Помните, что срок хранения торта зависит от его начинки. К примеру, заварной крем или взбитые сливки сохраняют свежесть не более шести часов, тогда как фрукты, белково-взбивной или сливочный крем "живут" до 36 часов.

Лакомство необходимо держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C. Это поможет продлить его срок годности и избежать пищевых отравлений, подытожила спикер.

Ранее эксперт поделился советами по хранению, приготовлению и проверке свежести яиц.