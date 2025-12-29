Жителей Актау напугало "болото" вместо дороги

Дорога между колледжем туризма и Центральным рынком в 23-м микрорайоне Актау уже длительное время находится в неудовлетворительном состоянии. Местные жители жалуются, что после осадков участок превращается в сплошное месиво из грязи, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, это создает серьезные трудности для автомобилистов и пешеходов.

По словам местных жителей, никакие ремонтные работы на данном участке уже много лет не проводятся, а в дождливую погоду здесь практически невозможно проехать.

Фото: Lada.kz

"После каждого дождя здесь настоящее болото. Мы постоянно сталкиваемся с одними и теми же проблемами, но ситуация не меняется", – возмущаются горожане.

Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

В администрации сообщили, что данный участок дороги планируется включить в план работ на следующий год. Конкретные сроки начала ремонта не уточняются.

