"Оскорбление ножом на руке": казахстанка заявила о групповом издевательстве над дочерью

Мама 13-летней школьницы из Актау обратилась к общественности за помощью и рассказала о групповом издевательстве над ее дочерью. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) заявили, что уголовное дело находится на контроле у руководства, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанка подробно все рассказала общественному фонду НеМолчиKZ. Известно, что инциденты произошли еще в сентябре 2024 года.

Согласно публикации, школьницу неоднократно подстерегали подростки после школы и уводили на территорию недостроенного здания, где насиловали. Также сказано, что девочку унижали, избивали, запугивали, а происходящее фиксировали на видео. На руке ребенка канцелярским ножом была вырезана оскорбительная надпись.

Из-за пережитого девочка долгое время не решалась полностью рассказать о случившемся. Даже при доверительных отношениях с матерью она сообщала о событиях лишь частично. Родные сначала полагали, что речь идет о школьном буллинге, не догадываясь о масштабе трагедии.

В настоящее время пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии.

Она переведена на домашнее обучение, проходила госпитализацию и получает медикаментозное лечение. Фонд отмечает, что девочка страдает от глубокой депрессии.

Мама пострадавшей обратилась в полицию еще в сентябре 2024 года, а также подала жалобу в прокуратуру Мангистауской области. Однако за прошедшее время, несмотря на возбуждение уголовного дела по статье 120, часть 4 УК РК, следственные действия практически не проводились: подозреваемые не допрошены, возможные видеозаписи и улики не изымались, работа со школой не велась.

В фонде добавляют, что предполагаемые участники преступления могут продолжать обучение в школах города и оставаться на свободе, представляя потенциальную угрозу для других детей.

Корреспондент Zakon.kz 24 декабря 2025 года обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Мангистауской области. Там подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 частью 4 Уголовного кодекса.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит". Пресс-служба Мангистауской области

В заключительной части сказано, что уголовное дело находится на контроле у руководства департамента.

