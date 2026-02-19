#Референдум-2026
Общество

В Алматы вязкая грязь сковала женщину с детьми прямо на улице

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Жители микрорайона Мадениет в Алматы почти что утопают в грязи. Дороги возле их домов превратились в ловушки, сообщает Zakon.kz.

По Казнету гуляет видео, в кадре которого женщина с двумя детьми не может сдвинуться с места из-за глубокой вязкой грязи.

Кроме того, местные жители рассказали, что после резкого потепления некоторые дети элементарно не могут добраться до школы.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Алатауского района. Там уточнили, что подобная ситуация сложилась из-за строительства инженерных сетей.

По данным специалистов, на сегодняшний день готовность проекта составляет 98%.

"В связи с проведением масштабных земляных работ и отсутствием окончательного дорожного покрытия, особенно в периоды осадков, на отдельных участках наблюдается образование грязи и слякоти, что временно снижает уровень комфорта для жителей микрорайона".Пресс-служба акимата Алатауского района Алматы

Далее отмечено, что восстановление дорог изначально не входило в проект, но после жалоб жителей специалисты приступили к выравниванию и подсыпке завершенных участков с использованием инертных материалов.

Немного ранее мы рассказывали, что почти аналогичная ситуация происходит в селе Шалкар Алматинской области. Сельчане утверждают, что при передвижении люди утопают в грязи, а машины проваливаются под землю.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
