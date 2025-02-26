#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Общество

Техническая вода вместо питьевой течет в кранах жителей Актау

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 02:20 Фото: pexels
Жители дома №146 в 3 микрорайоне в Актау жалуются на то, что уже четыре дня в их кранах вместо питьевой течет техническая вода, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №146 в 3 микрорайоне. Предположительной причиной проблемы может быть то, что рядом с домом подрядная организация занималась заменой труб. 22 февраля работы завершили. Тогда жильцы и почувствовали, что питьевая вода имеет неприятный солоноватый привкус.

Проблему прокомментировали в ГКП "Каспий жылу, су арнасы" (КЖСА). Там подтвердили, что в кранах жителей дома в Актау действительно течет техническая вода.

При этом в КЖСА сообщили, что смешивания воды и перемычек на их сетях быть не может.

"Необходимо обратиться к обслуживающему ПКСК для проведения проверки поквартирно, если из крана вместо питьевой воды идет техническая вода, значит в одной из квартир произошло смешивание через смеситель", – сказали в пресс-службе.

Также в организации приняли во внимание утверждения жильцов о том, что абсолютно во всем доме №146 питьевая вода стала технической, пообещав заняться вопросом.

Ранее в Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев на большие счета за свет и тепло.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Какие регионы Казахстана накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
Общество
00:32, 27 февраля 2025
Какие регионы Казахстана накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
В пяти регионах Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды
Общество
22:54, 26 февраля 2025
В пяти регионах Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды
Когда могут объявить победителя тендера по строительству АЭС в Казахстане
Общество
21:15, 26 февраля 2025
Когда могут объявить победителя тендера по строительству АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: