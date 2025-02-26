Техническая вода вместо питьевой течет в кранах жителей Актау

Жители дома №146 в 3 микрорайоне в Актау жалуются на то, что уже четыре дня в их кранах вместо питьевой течет техническая вода, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №146 в 3 микрорайоне. Предположительной причиной проблемы может быть то, что рядом с домом подрядная организация занималась заменой труб. 22 февраля работы завершили. Тогда жильцы и почувствовали, что питьевая вода имеет неприятный солоноватый привкус.

Проблему прокомментировали в ГКП "Каспий жылу, су арнасы" (КЖСА). Там подтвердили, что в кранах жителей дома в Актау действительно течет техническая вода.

При этом в КЖСА сообщили, что смешивания воды и перемычек на их сетях быть не может.

"Необходимо обратиться к обслуживающему ПКСК для проведения проверки поквартирно, если из крана вместо питьевой воды идет техническая вода, значит в одной из квартир произошло смешивание через смеситель", – сказали в пресс-службе.

Также в организации приняли во внимание утверждения жильцов о том, что абсолютно во всем доме №146 питьевая вода стала технической, пообещав заняться вопросом.

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