Общество

В Казахстане разъяснили ситуацию с платными услугами по линии 1414

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:49 Фото: pexels
НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" выступила со срочным обращением к казахстанцам из-за рассылаемых публикаций в Казнете о платных услугах по линии единого контакт-центра 1414, сообщает Zakon.kz.

Официальный комментарий специалистов за 29 декабря 2025 года звучит так:

"С населения плата взиматься не будет. Речь идет исключительно о государственных органах. Цель – не создавать отдельные колл-центры, а выстроить единый канал взаимодействия с гражданами. Все обращения будут аккумулироваться в едином контакт-центре 1414".

При этом, как говорится в продолжении, другие государственные органы смогут оптимизировать собственные колл-центры и при необходимости подключаться к 1414 на платной основе, за свой счет, а не за счет граждан.

Ранее в Казнете распространяли другую ложную информацию. В ней говорилось о досрочной выплате пенсий за январь 2026 года – якобы до 30 декабря 2025 года с учетом повышения. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с обращением к жителям страны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
