В Казахстане сделали заявление о выплате пенсий в январе 2026 года

В Казнете распространяют информацию о досрочной выплате пенсий за январь 2026 года – якобы до 30 декабря 2025 года с учетом повышения. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с обращением к жителям страны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, эта информация не соответствует действительности.

"Пенсии и пособия выплачиваются согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь с учетом индексации будут перечислены в январе 2026 года. Пенсии за декабрь уже выплачены в полном объеме". Пресс-служба МТСЗН РК

Также казахстанцев настоятельно просят не переходить по сомнительным ссылкам, чтобы избежать утечки личных данных.

Официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется только:

через SMS с номера 1414;

на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

"Доверяйте информации только из официальных источников. Напоминаем, что распространение ложных сведений наказывается по закону". Пресс-служба МТСЗН РК

11 декабря в Казахстане Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. В итоге проверка выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд.