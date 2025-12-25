#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстане сделали заявление о выплате пенсий в январе 2026 года

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:50 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют информацию о досрочной выплате пенсий за январь 2026 года – якобы до 30 декабря 2025 года с учетом повышения. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с обращением к жителям страны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, эта информация не соответствует действительности.

"Пенсии и пособия выплачиваются согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь с учетом индексации будут перечислены в январе 2026 года. Пенсии за декабрь уже выплачены в полном объеме".Пресс-служба МТСЗН РК

Также казахстанцев настоятельно просят не переходить по сомнительным ссылкам, чтобы избежать утечки личных данных.

Официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется только:

  • через SMS с номера 1414;
  • на официальных интернет-ресурсах государственных органов.
"Доверяйте информации только из официальных источников. Напоминаем, что распространение ложных сведений наказывается по закону".Пресс-служба МТСЗН РК

Пенсия в Казахстане: можно ли сменить банк для перечисления выплат

Кроме того, о том, почему не всем пенсионерам в Казахстане положена базовая пенсия, можно прочитать по этой ссылке.

Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

11 декабря в Казахстане Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. В итоге проверка выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
