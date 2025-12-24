Правительство для граждан будет оказывать платные услуги

Председатель Комитета государственных услуг МИИ и цифрового развития внес изменения в перечень услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", оказываемых через отделы обслуживания населения, а также через Единый контакт-центр 1414", сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен новыми услугами: Предоставление административным органам услуг контакт-центра на коммерческой основе.

Предоставление на возмездной основе доступа к номеру 1414 с техническим сопровождением.

Предоставление доступа к системе контакт-центра для приема звонков на возмездной основе. При этом исключены следующие услуги: Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи голосовых консультационных услуг.

Неголосовые консультационные услуги (через каналы: telegram, vk, email, facebook).

Консультационная помощь и оказание государственных услуг посредством сервиса "Видеозвонок".

Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи сервиса "Видеозвонок".

Услуги модерации услугополучателей, не прошедших биометрическую идентификацию. Некоторые услуги изложены в новой редакции: Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией на техническую поддержку.

Предоставление консультационных услуг посредством сервиса "Видеозвонок".

Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией заявок на получение услуги "Выезд на дом".

Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией обращений с категорией "жалоба", "отзыв". Приказ вводится в действие со дня подписания.

