Право

Правительство для граждан будет оказывать платные услуги

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 14:18 Фото: gov4c.kz
Председатель Комитета государственных услуг МИИ и цифрового развития внес изменения в перечень услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", оказываемых через отделы обслуживания населения, а также через Единый контакт-центр 1414", сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен новыми услугами:

  • Предоставление административным органам услуг контакт-центра на коммерческой основе.
  • Предоставление на возмездной основе доступа к номеру 1414 с техническим сопровождением.
  • Предоставление доступа к системе контакт-центра для приема звонков на возмездной основе.

При этом исключены следующие услуги:

  • Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи голосовых консультационных услуг.
  • Неголосовые консультационные услуги (через каналы: telegram, vk, email, facebook).
  • Консультационная помощь и оказание государственных услуг посредством сервиса "Видеозвонок".
  • Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи сервиса "Видеозвонок".
  • Услуги модерации услугополучателей, не прошедших биометрическую идентификацию.

Некоторые услуги изложены в новой редакции:

  • Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией на техническую поддержку.
  • Предоставление консультационных услуг посредством сервиса "Видеозвонок".
  • Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией заявок на получение услуги "Выезд на дом".
  • Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией обращений с категорией "жалоба", "отзыв".

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
