Правительство для граждан будет оказывать платные услуги
Председатель Комитета государственных услуг МИИ и цифрового развития внес изменения в перечень услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", оказываемых через отделы обслуживания населения, а также через Единый контакт-центр 1414", сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень дополнен новыми услугами:
- Предоставление административным органам услуг контакт-центра на коммерческой основе.
- Предоставление на возмездной основе доступа к номеру 1414 с техническим сопровождением.
- Предоставление доступа к системе контакт-центра для приема звонков на возмездной основе.
При этом исключены следующие услуги:
- Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи голосовых консультационных услуг.
- Неголосовые консультационные услуги (через каналы: telegram, vk, email, facebook).
- Консультационная помощь и оказание государственных услуг посредством сервиса "Видеозвонок".
- Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи сервиса "Видеозвонок".
- Услуги модерации услугополучателей, не прошедших биометрическую идентификацию.
Некоторые услуги изложены в новой редакции:
- Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией на техническую поддержку.
- Предоставление консультационных услуг посредством сервиса "Видеозвонок".
- Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией заявок на получение услуги "Выезд на дом".
- Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией обращений с категорией "жалоба", "отзыв".
Приказ вводится в действие со дня подписания.
