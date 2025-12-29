#Казахстан в сравнении
Общество

Несоответствие пособий инфляции объяснили в Минфине

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 29 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса разъяснил небольшой уровень повышения пенсий и пособий, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили вице-министру, что минимальное пособие и базовая пенсия повышены всего на 10%, в связи с чем реальные доходы пенсионеров и нуждающихся "проседают".

"Вы знаете, что в 2026 году у нас предусмотрено 10,5 трлн тенге на социальную сферу. Дополнительная социальная помощь будет оказываться, но она проверяется. Социальная помощь должна быть адресной. Возможно, есть в большом количестве те, кто злоупотребляет. Возможно, какие-то фиктивные сделки или фиктивный развод – таких фактов очень много", – сказал Биржанов.

По его словам, помощь получат те, кто действительно в ней нуждается.

"Поэтому сейчас такие факты выявляются, и сумма по тем лицам будет уменьшаться. Это дает возможность оказать помощь тем, кто реально нуждается", – добавил Биржанов.

Вопрос касательно уровня пенсий он комментировать не стал.

О том, какими будут пенсии и пособия в 2026 году, читайте в этом материале.

Азамат Сыздыкбаев
