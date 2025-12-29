#Казахстан в сравнении
Общество

Узбекистан продлевает ограничения на границе с Казахстаном

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 13:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Контрольно-пропускной пункт КПП "Даут-ата" на границе с Казахстаном будет временно ограничивать движение людей, легковых автомобилей и автобусов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области 29 декабря 2025 года уточнили, что это решение принято Таможенным комитетом Министерства экономики и финансов Узбекистана в целях безопасности и связано с продолжающейся реконструкцией пункта пропуска.

Известно, что КПП "Даут-ата" граничит с казахстанским пунктом "Тажен" (Бейнеуский район, Мангистауская область).

Немного ранее стало известно, что Узбекистан вытеснил Францию и вошел в топ торговых партнеров Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
