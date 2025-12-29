Узбекистан продлевает ограничения на границе с Казахстаном
Контрольно-пропускной пункт КПП "Даут-ата" на границе с Казахстаном будет временно ограничивать движение людей, легковых автомобилей и автобусов, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области 29 декабря 2025 года уточнили, что это решение принято Таможенным комитетом Министерства экономики и финансов Узбекистана в целях безопасности и связано с продолжающейся реконструкцией пункта пропуска.
Известно, что КПП "Даут-ата" граничит с казахстанским пунктом "Тажен" (Бейнеуский район, Мангистауская область).
Немного ранее стало известно, что Узбекистан вытеснил Францию и вошел в топ торговых партнеров Казахстана.
