Узбекистан вытеснил Францию и вошел в топ торговых партнеров Казахстана
Коррекция тренда
Сводка БНС АСПиР РК демонстрирует постепенное выравнивание торгового баланса. Если по итогам января-сентября общее отставание оборота от прошлогодних графиков было 1,1%, то нынешние данные показывают сокращение разрыва до 0,7%.
Аналогичная динамика прослеживается и в экспортном секторе. Объем экспорта составил 64,6 млрд долларов США. Несмотря на то, что показатель в номинальном выражении все еще ниже прошлогоднего на 4,6%, это позитивный сигнал по сравнению с 5-процентным падением, фиксировавшимся месяцем ранее. Импорт же продолжает увеличиваться до 51,7 млрд долларов США (рост на 4,7%).
Геополитический паритет
Самая значимая трансформация происходит в географии закупок. Казахстанский рынок, где традиционно доминировал российский импорт, фиксирует смену расстановки сил. По итогам 2024 года доля России в импорте составляла внушительные 30,5% против 25,3% у Китая.
Сегодня ситуация изменилась кардинально: доли России и Китая сравнялись на отметке 29,3%. Пекин стремительно наращивает присутствие, фактически деля первое место с Москвой. Остальные игроки следуют со значительным отрывом: Германия занимает 4,8%, Республика Корея – 3,6%.
В экспортном направлении лидерство удерживает Европа, что обусловлено структурой поставок сырья. Основным покупателем остается Италия (20,4%), далее следуют Китай (18,9%) и Россия (10,2%).
Фото: Zakon.kz
Узбекистан вытесняет Францию
Самой значимой новостью в географии казахстанского экспорта стал стремительный подъем Узбекистана, который уверенно вошел в шестерку крупнейших торговых партнеров.
По итогам десяти месяцев Узбекистан занял шестую строчку с долей в 4,4% казахстанского экспорта. Он разделил место с Турцией (4,8%), обогнав ближайшего соседа Францию, которая по итогам 2024 года входила в пятерку лидеров. Это указывает на резкое усиление региональной торговли в Центральной Азии.
Фото: Zakon.kz
Сырье в обмен на технику и лекарства
Товарная структура экспорта сохраняет сырьевую направленность, однако зависимость от углеводородов демонстрирует легкую тенденцию к снижению. Если за полный 2024 год доля нефти и нефтепродуктов составляла 52,5%, то за январь-октябрь 2025 года она скорректировалась до 51,4%. В топ экспортных позиций также входят радиоактивные элементы (5,1%) и рафинированная медь (5%).
Импортный портфель Казахстана ориентирован на товары с высокой добавленной стоимостью. Основной удельный вес приходится на:
- легковые автомобили: 4,3%;
- лекарственные средства: 3,3%;
- кузова для транспортных средств: 2,4%.
Текущая статистика подтверждает, что, несмотря на снижение экспортной выручки, потребительский и инвестиционный спрос внутри страны остается высоким, поддерживая общий внешнеторговый оборот.
Ранее мы сообщили, что за девять месяцев 2025 года Узбекистан поставил в РК плодоовощной продукции на 128,6 млн долларов.