Узбекистан вытеснил Францию и вошел в топ торговых партнеров Казахстана

Внешнеторговый оборот РК за 10 месяцев 2025 года составил 116,3 млрд долларов, показав незначительное снижение на 0,7%. Ключевые тренды: Россия и Китай в структуре поставщиков товаров делят первенство, а Узбекистан вошел в топ-6 покупателей продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Коррекция тренда

Сводка БНС АСПиР РК демонстрирует постепенное выравнивание торгового баланса. Если по итогам января-сентября общее отставание оборота от прошлогодних графиков было 1,1%, то нынешние данные показывают сокращение разрыва до 0,7%.

Аналогичная динамика прослеживается и в экспортном секторе. Объем экспорта составил 64,6 млрд долларов США. Несмотря на то, что показатель в номинальном выражении все еще ниже прошлогоднего на 4,6%, это позитивный сигнал по сравнению с 5-процентным падением, фиксировавшимся месяцем ранее. Импорт же продолжает увеличиваться до 51,7 млрд долларов США (рост на 4,7%).

Геополитический паритет

Самая значимая трансформация происходит в географии закупок. Казахстанский рынок, где традиционно доминировал российский импорт, фиксирует смену расстановки сил. По итогам 2024 года доля России в импорте составляла внушительные 30,5% против 25,3% у Китая.

Сегодня ситуация изменилась кардинально: доли России и Китая сравнялись на отметке 29,3%. Пекин стремительно наращивает присутствие, фактически деля первое место с Москвой. Остальные игроки следуют со значительным отрывом: Германия занимает 4,8%, Республика Корея – 3,6%.

В экспортном направлении лидерство удерживает Европа, что обусловлено структурой поставок сырья. Основным покупателем остается Италия (20,4%), далее следуют Китай (18,9%) и Россия (10,2%).

Фото: Zakon.kz

Узбекистан вытесняет Францию

Самой значимой новостью в географии казахстанского экспорта стал стремительный подъем Узбекистана, который уверенно вошел в шестерку крупнейших торговых партнеров.

По итогам десяти месяцев Узбекистан занял шестую строчку с долей в 4,4% казахстанского экспорта. Он разделил место с Турцией (4,8%), обогнав ближайшего соседа Францию, которая по итогам 2024 года входила в пятерку лидеров. Это указывает на резкое усиление региональной торговли в Центральной Азии.

Фото: Zakon.kz

Сырье в обмен на технику и лекарства

Товарная структура экспорта сохраняет сырьевую направленность, однако зависимость от углеводородов демонстрирует легкую тенденцию к снижению. Если за полный 2024 год доля нефти и нефтепродуктов составляла 52,5%, то за январь-октябрь 2025 года она скорректировалась до 51,4%. В топ экспортных позиций также входят радиоактивные элементы (5,1%) и рафинированная медь (5%).

Импортный портфель Казахстана ориентирован на товары с высокой добавленной стоимостью. Основной удельный вес приходится на:

легковые автомобили: 4,3%;

лекарственные средства: 3,3%;

кузова для транспортных средств: 2,4%.

Текущая статистика подтверждает, что, несмотря на снижение экспортной выручки, потребительский и инвестиционный спрос внутри страны остается высоким, поддерживая общий внешнеторговый оборот.

