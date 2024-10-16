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Кыргызстан хочет увеличить количество КПП на границе с Казахстаном

КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахстанской границе, контрольно-пропускной пункт Ак-Тилек, пограничная служба Кыргызстана, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, автодорожный контрольно-пропускной пункт на границе Кыргызстана и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:10 Фото: gov.kg
Министерство иностранных дел Кыргызстана старается увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев на заседании Жогорку Кенеша, они ведут работу по увеличению количества КПП на границе с Казахстаном для того, чтобы решить проблему очередей из фур, пишет 24.kg.

"Мы ведем работу по внедрению навигационных пломб. Непрестанно ведем переговоры с казахской стороной. Я верю, что постепенно вопрос скопления грузовиков на границе решится", – сказал он депутатам.

В СМИ периодически проходит информация о скоплении фур на казахстанско-кыргызской границе. Как правило причинами этого называют сезонность (экспорт-импорт сезонной продукции) или усиление контрольных проверок. А в июле 2024 года, например, скопление транспорта произошло из-за ремонта дорожного полотна в приграничной зоне.

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