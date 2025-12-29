"Сказали код – потеряли все": срочное заявление полиции для казахстанцев
Наиболее распространенные схемы
- "Вам пришла посылка"
Злоумышленники представляются курьерами или сотрудниками почты и сообщают о якобы доставке. Под предлогом уточнения деталей или отказа от посылки просят назвать код из SMS.
На самом деле этот код дает доступ к вашему банковскому приложению или порталу eGov.
- "Истек срок действия SIM-карты"
Мошенники звонят от имени операторов связи и пугают блокировкой номера. Для "продления" просят продиктовать код из SMS.
- Двухэтапная схема обмана
После получения кода вам звонят якобы сотрудники службы безопасности банка или полиции.
Они запугивают и сообщают о "попытке кражи денег", после чего убеждают оформить кредит и перевести средства на "безопасный счет".
"Сотрудники полиции, банков и госорганов никогда не просят сообщать коды из SMS и не требуют переводить деньги на сторонние счета. Берегите себя и предупредите близких!"Пресс-служба ДП Алматинской области
Немного ранее НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" выступила с обращением к казахстанцам из-за рассылаемых публикаций в Казнете о платных услугах по линии единого контакт-центра 1414.