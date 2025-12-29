#Казахстан в сравнении
Общество

"Сказали код – потеряли все": срочное заявление полиции для казахстанцев

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 16:08 Фото: primeminister.kz
В преддверии праздников мошенники активизируются и используют как новые, так и хорошо знакомые схемы обмана. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области в очередной раз призывают быть внимательными и не озвучивать личные данные незнакомцам, сообщает Zakon.kz.

Наиболее распространенные схемы

  • "Вам пришла посылка"

Злоумышленники представляются курьерами или сотрудниками почты и сообщают о якобы доставке. Под предлогом уточнения деталей или отказа от посылки просят назвать код из SMS.

На самом деле этот код дает доступ к вашему банковскому приложению или порталу eGov.

  • "Истек срок действия SIM-карты"

Мошенники звонят от имени операторов связи и пугают блокировкой номера. Для "продления" просят продиктовать код из SMS.

  • Двухэтапная схема обмана

После получения кода вам звонят якобы сотрудники службы безопасности банка или полиции.

Они запугивают и сообщают о "попытке кражи денег", после чего убеждают оформить кредит и перевести средства на "безопасный счет".

"Сотрудники полиции, банков и госорганов никогда не просят сообщать коды из SMS и не требуют переводить деньги на сторонние счета. Берегите себя и предупредите близких!"Пресс-служба ДП Алматинской области

Немного ранее НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" выступила с обращением к казахстанцам из-за рассылаемых публикаций в Казнете о платных услугах по линии единого контакт-центра 1414.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
