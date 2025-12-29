#Казахстан в сравнении
Общество

МВД обратилось к казахстанцам из-за жалоб на штрафы за скорость на трассах

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На автодорогах по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Темиртау электронные информационные табло с ограничением скорости имеют законную силу согласно правилам дорожного движения (ПДД). Об этом заявили Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.

Из-за многочисленных обращений казахстанцев по поводу административных штрафов за несоблюдение ограничений скорости МВД пришлось выступить с напоминанием и обращением:

"Электронные табло за пределами города являются полноценными дорожными знаками с указанием максимальной разрешенной скорости (знак 3.24)".

Известно, что табло отображают актуальные скорости в зависимости от погодных условий (туман, гололед, дождь), проведения дорожных работ или ДТП.

Нарушения фиксируются автоматическими камерами круглосуточно.

"Временные ограничения скорости введены для безопасности всех участников движения. Просим водителей внимательно следить за дорожными знаками, учитывать погодные условия и реагировать на изменения на трассе".Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова

Недавно мы рассказывали, что в Актобе Infiniti с поддельными номерами "заработал" 700 тысяч тенге штрафов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
