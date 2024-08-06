Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 19:34 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 6 августа 2024 года разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях. Согласно правилам дорожного движения (ПДД) транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, сообщает Zakon.kz.

Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" установлены требования к передней обзорности.

Cтарший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.

  • Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.
  • Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.

Таким образом, по ее словам, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.

"Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей".Актоты Боранова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 19:34
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 19:34

Ранее заместитель министра внутренних дела Марат Кожаев рассказал, могут ли в Казахстане разрешить тонировку лобовых и передних стекол автомобилей. Он уточнил, что в свое время данный запрет был введен из-за трудностей идентификации водителей и пассажиров.

Также Zakon.kz рассказывал о блогере из Костаная, который потерял десятки тысяч, желая заработать. 25 июля 2024 года он опубликовал в социальной сети недостоверную информацию о разрешении на тонировку передних и передне-боковых стекол автомобилей "в целях предпринимательской деятельности". Его оштрафовали на 77 тыс. тенге.

Читайте также

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау
Блогер об обмелении Каспия: Надежды на паводки не оправдались
В Шымкенте начали борьбу с каракуртами
В Шымкенте начали борьбу с каракуртами
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
Полицейские отжимались перед гражданским: МВД сделало заявление
Анастасия Московчук
Транспорт МВД РК 2024 год Автопромышленность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: