МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 6 августа 2024 года разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях. Согласно правилам дорожного движения (ПДД) транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, сообщает Zakon.kz.

Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" установлены требования к передней обзорности.

Cтарший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.

Первое . Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.

. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол. Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.

Таким образом, по ее словам, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.

"Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей". Актоты Боранова

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Ранее заместитель министра внутренних дела Марат Кожаев рассказал, могут ли в Казахстане разрешить тонировку лобовых и передних стекол автомобилей. Он уточнил, что в свое время данный запрет был введен из-за трудностей идентификации водителей и пассажиров.

Также Zakon.kz рассказывал о блогере из Костаная, который потерял десятки тысяч, желая заработать. 25 июля 2024 года он опубликовал в социальной сети недостоверную информацию о разрешении на тонировку передних и передне-боковых стекол автомобилей "в целях предпринимательской деятельности". Его оштрафовали на 77 тыс. тенге.