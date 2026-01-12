"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 12 января 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана распространило обращение с важным призывом, адресованное к гражданам, сообщает Zakon.kz.
Как отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова, пешеходы – одни из самых важных и уязвимых участников дорожного движения. Их безопасность важна не только на проезжей части, но и на тротуарах и пешеходных зонах.
"МВД призывает строго соблюдать меры безопасности на дорогах. Важно идти не спеша, не держать руки в карманах и внимательно следить за каждым шагом. Переходите дорогу только по пешеходному переходу и убедившись, что транспорт полностью остановился. Не используйте телефон и наушники при переходе дороги. Берегите себя и своих близких", – подчеркнула она.
Она отметила, что безопасность – в руках каждого из нас.
Ранее в МВД Казахстана заявили о новых схемах мошенничества.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript