"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД

Сегодня, 12 января 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана распространило обращение с важным призывом, адресованное к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова, пешеходы – одни из самых важных и уязвимых участников дорожного движения. Их безопасность важна не только на проезжей части, но и на тротуарах и пешеходных зонах.

"МВД призывает строго соблюдать меры безопасности на дорогах. Важно идти не спеша, не держать руки в карманах и внимательно следить за каждым шагом. Переходите дорогу только по пешеходному переходу и убедившись, что транспорт полностью остановился. Не используйте телефон и наушники при переходе дороги. Берегите себя и своих близких", – подчеркнула она.

Она отметила, что безопасность – в руках каждого из нас.

Ранее в МВД Казахстана заявили о новых схемах мошенничества.