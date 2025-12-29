#Казахстан в сравнении
Общество

Заявление о "картельном сговоре" прокомментировал глава СК "Фармация"

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство РК по противодействию коррупции, Антикор, Антикор РК, Антикоррупционная служба, коррупция, коррумпированность, коррупционеры, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:52 Фото: Zakon.kz
Председатель правления "СК Фармация" Нурлыбек Асылбеков 29 декабря 2025 года на брифинге в организации прокомментировал озвученные в 2024 году Антикором коррупционные риски компании, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила тогда пресс-служба Антикора, фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене, а "частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и "обмен победами" указывают на широкое применение картельного сговора". Как пояснили тогда в Антикоре, "это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок".

"Конечно, были разные заявления. По тем заявлениям были представлены соответствующие ответы. Были вопросы касательно того, чтобы закупаемые нами препараты закупались по ценам не выше рыночным. В этой части Министерством здравоохранения была проведена соответствующая работа, внесены изменения в НПА, и сейчас мы закупаемся через портал "Центр электронных финансов", – сказал Асылбеков.

Кроме того, как заверил глава единого дистрибьютера, также компанией проводится и внутренний мониторинг.

"На сегодняшний, я считаю, что такого факта нет. По "картельному сговору" – мы активно и продуктивно работаем", – отметил Асылбеков.

Подробнее о заявлении Антикора читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Скандальный закуп тайских перчаток по завышенной цене объяснили в СК "Фармация"
17:18, Сегодня
Скандальный закуп тайских перчаток по завышенной цене объяснили в СК "Фармация"
"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента
12:01, 03 июля 2025
"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента
Антикор взялся за "СК-Фармацию": картельный сговор, ввоз лекарств из-за рубежа
10:15, 23 июля 2024
Антикор взялся за "СК-Фармацию": картельный сговор, ввоз лекарств из-за рубежа
