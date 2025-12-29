Заявление о "картельном сговоре" прокомментировал глава СК "Фармация"

Председатель правления "СК Фармация" Нурлыбек Асылбеков 29 декабря 2025 года на брифинге в организации прокомментировал озвученные в 2024 году Антикором коррупционные риски компании, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила тогда пресс-служба Антикора, фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене, а "частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и "обмен победами" указывают на широкое применение картельного сговора". Как пояснили тогда в Антикоре, "это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок".

"Конечно, были разные заявления. По тем заявлениям были представлены соответствующие ответы. Были вопросы касательно того, чтобы закупаемые нами препараты закупались по ценам не выше рыночным. В этой части Министерством здравоохранения была проведена соответствующая работа, внесены изменения в НПА, и сейчас мы закупаемся через портал "Центр электронных финансов", – сказал Асылбеков.

Кроме того, как заверил глава единого дистрибьютера, также компанией проводится и внутренний мониторинг.

"На сегодняшний, я считаю, что такого факта нет. По "картельному сговору" – мы активно и продуктивно работаем", – отметил Асылбеков.

Подробнее о заявлении Антикора читайте в материале.