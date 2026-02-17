Глава "Байтерека" ответил на вопрос о кофе и "левобережных людях"

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на брифинге прокомментировал высказывание о "левобережных людях" и участии сотрудников в сомнительных дискуссиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, отказался ли он от кофе и участвует ли в "сомнительных дискуссиях" после заявления президента о "левобережных людях".

"На самом деле результаты холдинга вы, наверное, по прошлому году видели. Они практически в три раза выросли по сравнению с 2023 годом. Главой государства было отмечено, что данная работа была продиктована необходимостью во вкладе в рост нашей экономики. Поэтому я вам точно скажу, что наши люди в "Байтереке" постоянно в работе и порой даже есть переработка наших сотрудников. Что тоже является дополнительной нагрузкой на наших сотрудников. Я не вижу, что наши сотрудники пьют кофе где-то или какие-то обсуждения ведут", – ответил Карагойшин.

Он заявил, что в основном находится в офисе и принимает граждан либо в своем кабинете, либо в специально отведенных помещениях в здании холдинга "Байтерек", поэтому подобных ситуаций не замечал.

10 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался об эффективности работы управленцев в некоторых квазигосударственных компаниях.