Общество

Смертельная трагедия в горах Алматы: родственники рассказали о погибшем школьнике

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 23:00 Фото: unsplash
В Алматы 29 декабря прошла церемония прощания с 17-летним Магомедом – одним из трех туристов, погибших во время похода в горы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", по словам семьи, Магомед занимался альпинизмом более трех лет и имел серьезную подготовку. Он был учеником 11-го класса и тщательно готовился к каждому выходу в горы, всегда брал с собой необходимую экипировку и запас питания.

Мать погибшего Румина рассказала, что сын в последний раз вышел на связь с вершины Мынжылкы.

"Он любил горы. Я приняла его выбор, помогала ему, поддерживала его хобби. Он профессионально стал заниматься альпинизмом, покорил 30 вершин. Но каждый раз, когда он уходил, я думала, что он в последний раз. Он был нам с дочкой поддержкой. Он на Мынжылках позвонил, когда последняя связь ловила, на видеозвонок. Я сделала скриншот. Радостный такой: „Вот здесь я в последний раз звоню. Потом сети не будет. Ты не беспокойся", – сказала она.

Когда туристы не выходили на связь более 12 часов, были организованы поисково-спасательные работы. В операции участвовали спасатели, волонтеры и кинологи, был задействован вертолет.

Тетя погибшего Ильсияр Юнусова отметила, что группа была хорошо подготовлена и действовала по заранее составленному плану.


"Вообще, группа эта собиралась регулярно. Они периодически собирались в горы и выезжали. Достаточно были подготовленные. Нельзя сказать, что это были спонтанно собранные мальчики, которые школьники, неосознанные. Этого не было. У них был свой руководитель – постарше парень, который все это изучал досконально. У них была экипировка. Они шли грамотно, осознанно. Все по плану. Все расписано по часам, по минутам было. Они взяли дополнительную одежду, дополнительное питание: на сколько дней, на сколько часов", – отметила она.

Тела погибших были обнаружены на высоте около 3700 метров в районе пика Локомотив. Спуск тел осуществлялся пешим порядком и занял более шести часов. Возраст погибших составлял от 17 до 20 лет.

Как сообщил начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС Алматы Денис Ярцев, поисковые работы осложнялись погодными условиями.

"Поисково-спасательная работа осложнялась высотой над уровнем моря около 4 тысяч метров, погодными условиями во время поиска: это именно снег, порывистый ветер и низкая температура, и глубина снежного покрова достигала более полуметра. Спуск тел пострадавших вниз до города занял больше шести часов пешим порядком", – рассказал он.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.

Трагедия произошла в пятницу, 26 декабря. Молодые люди отправились на восхождение и перестали выходить на связь. Позже спасатели обнаружили их тела. По предварительным данным, группу накрыла снежная лавина.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
