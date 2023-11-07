Спасенный в горах Алматы турист: Меня подвел 2ГИС

Потерявшийся турист в горах Алматы рассказал подробности, сообщает Zakon.kz.

"2ГИС мне показал маршрут и я не представлял, как он мог выглядеть. Последние оставшиеся 200 метров и я бы завершил получасовой маршрут, но программа меня подвела", – вспоминает турист.

Он отметил, что эти 200 метров могли лишить его жизни.

Также турист посоветовал всегда сообщать близким свой маршрут и в какое время вы рассчитываете вернуться.

"Если бы не эта роковая ошибка … я вернулся бы как и обещал. Берите максимум воды, зажигалку, спички, теплые вещи. Меня спасла балаклава! Это банальные советы: но думайте головой, не делайте спонтанных решений", – рассказал он.

Ранее стало известно, что в горах Заилийского Алатау потерялся мужчина. Его искали три дня. В поисках участвовали более 70 спасателей, волонтеров, кинологов и четыре беспилотника.

Вечером 4 ноября на пульт 112 поступила информация от мужчины о том, что он находится горах и не может самостоятельно спуститься с крутого склона. 7 ноября спасатели МЧС обнаружили мужчину в Большом Алматинском ущелье на Медвежьей горе и спустили его вниз.

"Поиски туриста велись в сложном горном рельефе, крутых склонах, при густой растительности, в круглосуточном режиме, также в темное время суток", – рассказали в ДЧС Алматы.

Также МЧС дал рекомендации: