События

Спасатели Алматы призвали воздержаться от похода в горы

горы, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 16:08 Фото: ДЧС Алматы
Департамент по ЧС Алматы призвал жителей и гостей города воздержаться от похода в горы, сообщает Zakon.kz.

Причина – опасность схода лавин. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов 8 марта 2026 года ожидаются туман и юго-восточный ветер, порывы которого могут достичь 15-20 метров в секунду.

"ДЧС города Алматы призывает граждан отложить поход в горы, чтобы не спровоцировать сход лавин", – сообщили в ДЧС редакции Zakon.kz 7 марта.

Также в ведомстве отметили, что в алматинских горах в настоящее время происходят сходы лавин.

"В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы происходят самопроизвольные сходы лавин (высокогорье, от 3 тыс. и выше над уровнем моря) и среднегорье (от 2 до 3 тыс. м над уровнем моря), по пострадавшим информация не поступала. На экопосту в бассейне р.Улкен Алматы, и Киши Алматы на автодорогеведущей к леднику "Туюксу" (лавиносбор "Эдельвейс" выставлены посты, ограничивающие движение отдыхающих и автотранспорта".

Ранее о лавинном периоде предупреждали в МЧС.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
