Министр спорта объяснил, как выбирали форму для олимпийской сборной Казахстана

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года на брифинге в правительстве сообщил, что экипировку для национальной сборной на Олимпийские игры выбрали по итогам обсуждений на общественном совете и консультаций со спортсменами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с учетом особого статуса Олимпийских игр и по итогам обсуждения на общественном совете, а также консультаций с самими спортсменами было принято решение остановить выбор на международном бренде Under Armour.

"Хочу акцентировать внимание: ранее спортсменам выдавали экипировку по видам спорта – для летних видов только летнюю форму, для зимних – только зимнюю. Это было очень неудобно как для спортсменов, так и для тренеров: спортсмены летних видов спорта зимой оказывались не экипированы. Сегодня этот вопрос решен. В комплект входит более 20 наименований формы, включая как зимнюю, так и летнюю экипировку. У этого же бренда мы приобретаем и боевую экипировку – спортивное оснащение, в котором спортсмены выступают в залах и тренируются на свежем воздухе. При этом парадная форма и форма, в которой спортсмены будут выходить на церемонии награждения, будет отшиваться отечественным брендом, который мы позже также презентуем", – дополнил Мырзабосынов.

Он отметил, что закуп формы осуществляется за счет внебюджетных средств.

"Что касается выбора бренда, рассматривалось несколько компаний: Nike, Adidas, Kelme, а также отечественные производители. Однако на общественном совете мы отдельно обсудили этот вопрос именно со спортсменами. Сегодня крайне важно качество боевой экипировки. Например, в прыжках с трамплина на лыжах: если комбинезон не соответствует стандартам, это напрямую отражается на сантиметрах и, соответственно, на результате. То же касается беговых лыж и биатлона. Здесь для нас принципиальны качество и итоговый результат. Эти спортсмены годами идут к вершинам, и было бы обидно и недопустимо проиграть из-за формы", – заявил Ербол Мырзабосынов.

