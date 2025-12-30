#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Общество

Министр спорта объяснил, как выбирали форму для олимпийской сборной Казахстана

Олимпиада-2026, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:41 Фото: Х/iocmedia
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года на брифинге в правительстве сообщил, что экипировку для национальной сборной на Олимпийские игры выбрали по итогам обсуждений на общественном совете и консультаций со спортсменами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с учетом особого статуса Олимпийских игр и по итогам обсуждения на общественном совете, а также консультаций с самими спортсменами было принято решение остановить выбор на международном бренде Under Armour.

"Хочу акцентировать внимание: ранее спортсменам выдавали экипировку по видам спорта – для летних видов только летнюю форму, для зимних – только зимнюю. Это было очень неудобно как для спортсменов, так и для тренеров: спортсмены летних видов спорта зимой оказывались не экипированы. Сегодня этот вопрос решен. В комплект входит более 20 наименований формы, включая как зимнюю, так и летнюю экипировку. У этого же бренда мы приобретаем и боевую экипировку – спортивное оснащение, в котором спортсмены выступают в залах и тренируются на свежем воздухе. При этом парадная форма и форма, в которой спортсмены будут выходить на церемонии награждения, будет отшиваться отечественным брендом, который мы позже также презентуем", – дополнил Мырзабосынов.

Он отметил, что закуп формы осуществляется за счет внебюджетных средств.

"Что касается выбора бренда, рассматривалось несколько компаний: Nike, Adidas, Kelme, а также отечественные производители. Однако на общественном совете мы отдельно обсудили этот вопрос именно со спортсменами. Сегодня крайне важно качество боевой экипировки. Например, в прыжках с трамплина на лыжах: если комбинезон не соответствует стандартам, это напрямую отражается на сантиметрах и, соответственно, на результате. То же касается беговых лыж и биатлона. Здесь для нас принципиальны качество и итоговый результат. Эти спортсмены годами идут к вершинам, и было бы обидно и недопустимо проиграть из-за формы", – заявил Ербол Мырзабосынов.

Ранее стало известно, сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана к XXV зимним Олимпийским играм 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
К подготовке олимпийской сборной Казахстана привлекли зарубежных тренеров
10:56, Сегодня
К подготовке олимпийской сборной Казахстана привлекли зарубежных тренеров
Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана
10:44, Сегодня
Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана
Кто представит Казахстан на предстоящих зимних Азиатских играх в Китае
11:38, 14 января 2025
Кто представит Казахстан на предстоящих зимних Азиатских играх в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: