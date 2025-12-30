#Казахстан в сравнении
Спорт

Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана

Казахстан, Италия, Правительство , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:44 Фото: Х/iocmedia
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал о финансировании подготовки национальной сборной Казахстана к XXV зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в целях обеспечения результатов министерством совместно со спортивными федерациями разработан комплексный план подготовки национальной команды.

"В рамках плана обеспечены тренировочные занятия, медико-психологическая поддержка, финансовая поддержка, необходимый спортивный инвентарь, питание и работа с квалифицированными тренерами. В целях качественной подготовки к играм национальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях", – сказал Мырзабосынов.

По его словам, общий объем финансирования составил 13,3 млрд тенге.

"Из них 585 миллионов тенге – средства федераций, 5,3 миллиарда тенге – из республиканского бюджета, 6,2 миллиарда тенге – из местного бюджета, 1,2 миллиарда тенге – из Фонда поддержки туризма и спорта", – озвучил он.

3 декабря организаторы зимних Олимпийских игр в Италии представили официальную одежду для церемоний награждения.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
