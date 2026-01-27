В Минспорта ответили на критику формы олимпийской сборной Казахстана

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал критику экипировки сборной и рассказал о планах по обновлению экипировки к Азиатским играм, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в этом году парадную форму полностью шил отечественный бренд из Кызылорды.

"Все нарекания, предложения были учтены. К ближайшим Азиатским играм мы объявим конкурс. Но сегодня эта форма парадная нашим спортсменам нравится, это все сшито, согласовано вместе со спортивной общественностью. Помимо парадной формы, у нас есть спортивная боевая экипировка, учитывая, что именно от боевой спортивной экипировки зависит многое. Мы заключили договор с международным брендом Under Armour, который будем использовать для спортсменов именно во время выступлений. То есть в этой, условно, спортивной сумке около 18 наименований продукции", – продолжил Ербол Мырзабосынов.

По его словам, это тоже приобретено за счет внебюджетных средств.

"Насчет парадной формы – да, мы будем совершенствовать и прорабатывать. ...Будет открытый конкурс. Будут участвовать все отечественные бренды", – озвучил министр.

Касательно средств, которые планируется направить на форму для Азиады, он сообщил, что подробная информация будет предоставлена позже. При этом отметил, что, к примеру, с компанией Under Armour уже заключен договор, по которому экипировка поставляется со скидкой 70 процентов.

Отвечая на вопрос журналиста, Ербол Мырзабосынов также заверил, что до начала Игр "кроссовки рваться не начнут", как это было в прошлом году.

22 января Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. За пару часов ролик набрал 129 тыс. просмотров и множество восторженных отзывов.

30 декабря была показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026.