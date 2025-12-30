К подготовке олимпийской сборной Казахстана привлекли зарубежных тренеров

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал о подготовке национальной сборной Казахстана к XXV зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, передает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, определен состав главных тренеров национальных команд по зимним олимпийским видам спорта, и в тренерский штаб включены специалисты высокого уровня, имеющие опыт участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"Для качественной подготовки наших атлетов привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов топ-уровня из Германии, Нидерландов, Испании, Словении, Польши, России и Беларуси по фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку и биатлону. В целях согласования технических требований, макетов и контроля поставляемой экипировки создана рабочая комиссия с участием представителей министерства, Национального олимпийского комитета, подведомственных организаций, а также известных спортсменов", – озвучил министр.

Спикер отметил, что комиссией утвержден эскиз экипировки, который в настоящее время находится на согласовании с Международным олимпийским комитетом.

"В рамках комплекта экипировки предусмотрена парадная форма спортсменов для участия в церемониях открытия и закрытия, а также утепленная верхняя одежда для использования в период проведения спортивного мероприятия. Также в комплекте тренировочная и повседневная форма спортсменов для проведения спортивных занятий, разминки и повседневного использования. В целом комплект экипировки включает 22 наименования. Хотелось бы отметить, что форма приобретена за счет внебюджетных средств", – дополнил Ербол Мырзабосынов.

Он дополнил, что на данный момент Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров имеют две именные официальные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Кроме того, завоеваны девять лицензий по шорт-треку и 12 по конькобежному спорту.

