В Минспорта назвали тех, от кого ждут медалей на Олимпиаде

Фото: akorda.kz

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года рассказал, на каких казахстанских атлетов в ведомстве делают ставку на предстоящих Олимпийских играх, передает корреспондент Zakon.kz.

Мырзабосынов подчеркнул, что прогноз – это вещь упрямая. "Возьмем Парижскую Олимпиаду – там тоже было очень сложно делать прогнозы. Но скажу так: у нас есть фигурное катание – это Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, которые стабильно выступают на всех этапах Кубка мира, у них очень высокий рейтинг. Фристайл – это Коротко и Галышева, которые также показывают стабильные результаты, сейчас у них идет лицензионный этап. Это Михаил Кошкин, который в конькобежном спорте выиграл два этапа Кубка мира. В шорт-треке у нас есть двухкратный призер мира. Это те спортсмены, на которых мы будем делать ставки, которые уже подтвердили свой уровень результатами на международных аренах. Они будут соперничать и конкурировать с сильнейшими спортсменами мира", – дополнил министр. Ранее министр спорта объяснил, как выбирали форму для олимпийской сборной Казахстана.

