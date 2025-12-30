#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Общество

В Минспорта назвали тех, от кого ждут медалей на Олимпиаде

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 13:06 Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года рассказал, на каких казахстанских атлетов в ведомстве делают ставку на предстоящих Олимпийских играх, передает корреспондент Zakon.kz.

Мырзабосынов подчеркнул, что прогноз – это вещь упрямая.

"Возьмем Парижскую Олимпиаду – там тоже было очень сложно делать прогнозы. Но скажу так: у нас есть фигурное катание – это Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, которые стабильно выступают на всех этапах Кубка мира, у них очень высокий рейтинг. Фристайл – это Коротко и Галышева, которые также показывают стабильные результаты, сейчас у них идет лицензионный этап. Это Михаил Кошкин, который в конькобежном спорте выиграл два этапа Кубка мира. В шорт-треке у нас есть двухкратный призер мира. Это те спортсмены, на которых мы будем делать ставки, которые уже подтвердили свой уровень результатами на международных аренах. Они будут соперничать и конкурировать с сильнейшими спортсменами мира", – дополнил министр.

Ранее министр спорта объяснил, как выбирали форму для олимпийской сборной Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Минспорта объяснило судьбу ArtSport после проверок
12:21, Сегодня
Минспорта объяснило судьбу ArtSport после проверок
13 млрд – не на одни Олимпийские игры: Минспорта объяснило расходы на подготовку сборной
12:53, Сегодня
13 млрд – не на одни Олимпийские игры: Минспорта объяснило расходы на подготовку сборной
Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана
10:44, Сегодня
Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: