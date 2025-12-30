#Казахстан в сравнении
Спорт

13 млрд – не на одни Олимпийские игры: Минспорта объяснило расходы на подготовку сборной

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 12:53 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал расходы на подготовку национальной сборной, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с финансовой точки зрения 13 млрд тенге направлены не только на подготовку к Олимпийским играм, а в целом на весь четырехлетний цикл подготовки национальной сборной.

"У нас с 2018 года нет медалей. Олимпийские игры – это те старты, где конкуренция на очень высоком уровне. За год невозможно подготовить спортсмена, который будет бить рекорды Он никогда не завоевывал места на комплексных играх или на чемпионатах мира и Азии, и мы за год их, условно, довели до олимпийских медалей. То есть мы с тем контингентом, который есть уже во взрослой сборной, создали все условия, что они сегодня тренируются в зарубежных базах, апробировали новые методики подготовки, пригласили специалистов, обеспечили медико-биологическую составляющую, чтобы они добились этих результатов", – озвучил министр.

Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для завоевания олимпийской медали, которой у Казахстана не было с 2018 года.

По словам министра, за последний год казахстанские спортсмены завоевали медали в пяти зимних видах спорта на этапах Кубков мира и чемпионатах мира, которые в международной практике уже приравниваются по уровню к Олимпийским играм. При этом итоговый результат во многом зависит от самого спортсмена – его формы, здоровья, восстановления и психологического состояния, а также от поддержки близких и всей страны, поскольку ответственность на Олимпийских играх особенно высока.

Ранее министр спорта объяснил, как выбирали форму для олимпийской сборной Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
