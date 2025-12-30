#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Общество

Необоснованные таможенные проверки предпринимателей объяснил Жумангарин

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 13:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос объяснил проведение таможенных проверок к субъектам бизнеса, в деятельности которых не было выявлено нарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее, как заявил депутат Мажилиса Болат Керимбек, согласно данным Комитета государственных доходов, в 2024-2025 годах более чем у половины компаний, отобранных через систему управления рисками (СУР), не было выявлено никаких нарушений.

Несмотря на это, данные субъекты были привлечены к проверкам, дополнительным экспертизам, а товарооборот был временно приостановлен. По мнению депутата, это свидетельствует о низкой точности риск-ориентированного отбора и недостаточной эффективности СУР.

"Анализ выявленных нарушений показывает, что формальные нарушения возникают в случаях несоблюдения требований к оформлению документов, сроков их представления, а также порядка декларирования товаров, предусмотренного Кодексом и иными нормативными правовыми актами. Такие нарушения, как правило, не влияют на фактические характеристики товаров, однако служат основанием для применения мер административной ответственности", – говорится в ответе Жумангарина.

Технические же нарушения, по его словам, связаны с некорректным заполнением электронных деклараций, ошибками при расчете таможенных платежей, неправильной классификацией товаров или указанием кодов ТН ВЭД.

"Эти нарушения свидетельствуют о несоответствии процедурных действий участников внешнеэкономической деятельности установленным техническим требованиям, но не всегда означают недостоверность заявленных сведений. Фактические нарушения выявляются в случаях несоответствия фактических сведений о товарах данным, заявленным в документах (например, по количеству, ассортименту, стоимости, стране происхождения), либо при нарушении требований законодательства о запретах и ограничениях на ввоз и вывоз отдельных товаров. Такие нарушения напрямую затрагивают предмет таможенного регулирования и могут повлечь применение штрафных санкций либо отказ в выпуске товаров", – отметил вице-премьер.

Он выразил уверенность, что фактические нарушения встречаются наиболее часто и требуют проведения индивидуальных проверок и документального подтверждения.

В октябре 2025 года мы писали об изменениях в таможенном контроле Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
