Необоснованные таможенные проверки предпринимателей объяснил Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос объяснил проведение таможенных проверок к субъектам бизнеса, в деятельности которых не было выявлено нарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее, как заявил депутат Мажилиса Болат Керимбек, согласно данным Комитета государственных доходов, в 2024-2025 годах более чем у половины компаний, отобранных через систему управления рисками (СУР), не было выявлено никаких нарушений.

Несмотря на это, данные субъекты были привлечены к проверкам, дополнительным экспертизам, а товарооборот был временно приостановлен. По мнению депутата, это свидетельствует о низкой точности риск-ориентированного отбора и недостаточной эффективности СУР.

"Анализ выявленных нарушений показывает, что формальные нарушения возникают в случаях несоблюдения требований к оформлению документов, сроков их представления, а также порядка декларирования товаров, предусмотренного Кодексом и иными нормативными правовыми актами. Такие нарушения, как правило, не влияют на фактические характеристики товаров, однако служат основанием для применения мер административной ответственности", – говорится в ответе Жумангарина.

Технические же нарушения, по его словам, связаны с некорректным заполнением электронных деклараций, ошибками при расчете таможенных платежей, неправильной классификацией товаров или указанием кодов ТН ВЭД.

"Эти нарушения свидетельствуют о несоответствии процедурных действий участников внешнеэкономической деятельности установленным техническим требованиям, но не всегда означают недостоверность заявленных сведений. Фактические нарушения выявляются в случаях несоответствия фактических сведений о товарах данным, заявленным в документах (например, по количеству, ассортименту, стоимости, стране происхождения), либо при нарушении требований законодательства о запретах и ограничениях на ввоз и вывоз отдельных товаров. Такие нарушения напрямую затрагивают предмет таможенного регулирования и могут повлечь применение штрафных санкций либо отказ в выпуске товаров", – отметил вице-премьер.

Он выразил уверенность, что фактические нарушения встречаются наиболее часто и требуют проведения индивидуальных проверок и документального подтверждения.

