Общество

Зима 31 декабря не для всех: какие погодные сюрпризы ждут Астану, Алматы и Шымкент

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 15:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие три дня для трех крупнейших городов страны. По их данным, 31 декабря 2025 года и 1-2 января 2026 года жители Алматы и Шымкента столкнутся с погодой, далекой от привычной зимней, сообщает Zakon.kz.

В то же время в столице Казахстана зима напомнит о себе морозами и осадками: температура воздуха понизится до -12°C.

Прогноз погоды по Астане

  • 31 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Днем порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1+1°С.
  • 1 января: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -7-9°С.
  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 31 декабря: переменная облачность, вечером дождь. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С.
  • 1 января: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.
  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 31 декабря: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +6+8°С.
  • 1 января: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +2+4°С.
  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5+7°С.

Синоптики уже рассказывали, что Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год. Читайте об этом по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
