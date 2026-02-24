#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

От -31°С до +19°С, снегопады и дожди: финальные сюрпризы зимы в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:41 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о предстоящей погоде на 25-27 февраля 2026 года. Погода в конце зимы отличается непредсказуемостью, отмечают специалисты, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -13-15°С.
  • 26 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -16-18°С.
  • 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -29-31°С, днем -18-20°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +2+4°С.
  • 26 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.
  • 27 февраля: облачно, снег, временами сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 февраля: переменная облачность, ночью и в конце дня дождь. Временами туман. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С.
  • 26 февраля: переменная облачность, временами дождь, туман. Порывы ветра составят 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.
  • 27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:41
24 февраля восток Казахстана ждет мощный снежный шторм

Также метеорологи уже предоставляли прогноз по всей стране. Согласно их данным, на востоке Казахстана похолодает до -40°С.

