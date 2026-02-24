От -31°С до +19°С, снегопады и дожди: финальные сюрпризы зимы в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о предстоящей погоде на 25-27 февраля 2026 года. Погода в конце зимы отличается непредсказуемостью, отмечают специалисты, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 25 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -13-15°С.

26 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -16-18°С.

27 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -29-31°С, днем -18-20°С. Прогноз погоды по Алматы 25 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +2+4°С.

26 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

27 февраля: облачно, снег, временами сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 25 февраля: переменная облачность, ночью и в конце дня дождь. Временами туман. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С.

26 февраля: переменная облачность, временами дождь, туман. Порывы ветра составят 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С. Материал по теме 24 февраля восток Казахстана ждет мощный снежный шторм Также метеорологи уже предоставляли прогноз по всей стране. Согласно их данным, на востоке Казахстана похолодает до -40°С.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: