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Общество

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 31 января и в первые дни февраля

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 31 января и в первые дни февраля, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 15:30 Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – 31 января, 1 и 2 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 31 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -13-15°С.
  • 1 февраля: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -3-5°С.
  • 2 февраля: переменная облачность, ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 31 января: переменная облачность, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С.
  • 1 февраля: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2-4°С.
  • 2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 31 января: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1°С +1°С.
  • 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.
  • 2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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