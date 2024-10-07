Казахстанцев хотят денежно поощрять за видеофиксацию административных правонарушений

В Казахстане согласно законопроекту "О профилактике правонарушений" будет предусмотрено вознаграждение за фиксацию на видеокамеру административных правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Проект закона находится на публичном обсуждении до 8 октября. В статье 43 (Меры поощрения лиц, участвующих в профилактике правонарушений) говорится, что граждане, направившие видеозапись факта административного правонарушения в уполномоченные органы, поощряются денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа или получают льготы по решениям местных исполнительных органов (бесплатный проезд на общественном транспорте, право на бесплатную парковку или другие льготы).

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"Гражданин вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию. В случае видеофиксации правонарушения несколькими лицами вознаграждение получает лицо, первое отправившее видеозапись, соответствующую установленным требованиям. Выплата вознаграждения является конфиденциальной информацией и производится за счет средств государственного бюджета. Порядок, требования к видеозаписи и сроки выплаты вознаграждения определяются местными исполнительными органами", – отмечается в проекте закона.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) на запрос Zakon.kz сообщили, что в проекте закона впервые устанавливаются права граждан предупреждать, пресекать правонарушения и требовать от других соблюдение общественного порядка.

"Институтом парламентаризма предложено применение технических средств фиксации и получение гражданами вознаграждения от административного штрафа по отдельным составам. На сегодня имеется положительный международный опыт, широко включающий метод видеофиксации гражданами правонарушений и получение за это денежного поощрения", – пояснили в МВД.

На внеочередном заседании Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел это предложение было поддержано.

Перечень правонарушений, за которые будет осуществляться вознаграждение, определят акимы. В основном – это нарушения правил благоустройства, загрязнение мест общего пользования, уничтожение или повреждение городской инфраструктуры (остановки, скамейки, столбы освещения и тому подобное).

В настоящее время прорабатываются все технические и операционные моменты нововведения. Окончательное решение будет принято с учетом общественного мнения и всестороннего изучения.

Ранее сообщалось, что в Алматы за нарушение правил благоустройства города предусмотрена ответственность в виде штрафа от 74 тыс. до 1,1 млн тенге.