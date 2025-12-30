В Алматы продлевают проект "Сергек" и установят еще 350 комплексов

В Алматы решили продлить контракт с компанией, обслуживающей аппаратно-программные комплексы "Сергек", сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 декабря 2025 года на заседании Маслихата рассказал и.о. руководителя управления цифровизации города Мейрам Дюсюков.

По его словам, первоначально договором государственно-частного партнерства (ГЧП) предусматривалось создание и эксплуатация 766 аппаратно-программных комплексов (АПК), сумма принятых государственных обязательств – 9 986 042 340 тенге. С 2021 года было расширено количество АПК и на сегодня в Алматы их 1641.

31 декабря 2025 года истекает срок договора по этому проекту, в связи с чем по поручению акима города была создана рабочая группа, которая рассмотрела альтернативные предложения по реализации проекта ГЧП от 4-х потенциальных поставщиков: ТОО "Rpart" (АПК "Сункар"), ТОО "InfoData" (АПК "Мерген"), Presight AI Kazakhstan LTD и ТОО "Байланыс Телеком энд Технолоджи" (АПК "Азимут"), а также предложение действующего частного партнера (ТОО "Көркем Телеком").

"Для обеспечения равных условий и большей объективности анализа потенциальными поставщиками были заполнены опросные листы по ключевым технологическим и нормативным требованиям к аппаратно-программным комплексам. По результатам двухмесячного проведенного анализа, исходя из предоставленных материалов и отсутствия возможности проведения конкурсных процедур до конца текущего года, членами рабочей группы было предложено рассмотреть увеличение срока действия договора по реализации проекта с действующим поставщиком в рамках ГЧП на один календарный год, до 31 декабря 2026 года, с соблюдением всех нормативных требований", – сообщил Мейрам Дюсюков.

В рамках проекта предусмотрено внесение следующих изменений в договор ГЧП:

1. Однократное (без возможности дальнейших продлений) продление срока его действия на один календарный год – до 31 декабря 2026 года;

2. Увеличение частным партнером инвестиций в период продления, предусматривающих создание дополнительных 350 АПК "Сергек".

При этом, тариф за оказание услуг остается на уровне 2021 года, без повышения.

Кроме того, на заседании Маслихата сообщили, будет ли введен платный въезд в город в 2026 году.