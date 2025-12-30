На вопрос о введении платного въезда в Алматы ответили в акимате

30 декабря 2025 года заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев представил депутатам проект решения маслихата города "Об утверждении Правил охраны атмосферного воздуха". В рамках его обсуждения он ответил на вопрос о введении платного въезда в город, сообщает Zakon.kz.

По словам Сматлаева, на сегодня в Алматы автотранспорт формирует порядка 112,7 тыс. тонн выбросов в год, при этом автомобили экологического класса Евро-0 обеспечивают до 84% выбросов из этого объема.

"Для снижения выбросов в Алматы предусматривается поэтапное внедрение зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), с последовательным расширением охвата территории", – сообщил замакима.

Фото: акимат Алматы

В зоне LEZ вводятся требования:

запрет использования твердого и жидкого топлива в газифицированных районах;

запрет сжигания отходов и использования пиротехники;

обязательное применение систем очистки на генераторах и спецтехнике.

Замакима продолжил, что в зоне с низким уровнем выбросов смогут передвигаться только те авто, которые действительно соответствуют экологическим требованиям и прошли проверку выбросов.

"Речь идет не о новых запретах ради запретов, а об исключении с улиц наиболее загрязняющих автомобилей. Проверка будет проводиться в рамках обычного технического осмотра, без введения дополнительных процедур для водителей. При этом проверяются реальные выбросы автомобиля, а не формальные документы – данные фиксируются автоматически и не могут быть изменены вручную. В случае эксплуатации автомобиля в зоне LEZ без подтверждения соответствия экологическим нормам будет применяться административная ответственность. Одновременно важно подчеркнуть, что дополнительных финансовых затрат для населения и бизнеса не предусмотрено – экологическая проверка включена в стоимость стандартного техосмотра", – рассказал Сматлаев.

Во время обсуждения депутат Игорь Проценко поднял вопрос, обсуждаемый в соцсетях: предусматривают ли правила охраны атмосферного воздуха введение платного въезда в город или в его отдельные зоны.

"Эти правила не вводят платность. Мы определяем зоны, куда чтобы не въезжали Евро-0 (автомобили. – Прим. ред.), и это будет в пилотном режиме. С 2026 года мы внедрение не предполагаем. Потому что у нас здесь нормативно еще не совпадают некоторые вещи. Для того чтобы вводить платность в экологических зонах, мы должны входить в Экологический кодекс. Когда будет у нас пилотный проект апробирован, мы поймем все плюсы и минусы. Далее мы будем уже как-то развиваться", – отметил замакима.

При этом он указал, что в крупных мегаполисах мира есть платный въезд.

"Но, чтобы вводить платность, мы должны дать альтернативу... ... Мы сейчас разрабатываем большой транспортный каркас города, так называемые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Это у нас будет в восточной части, западной и северной части. Куда будут подведены новые ветки метро, ветки ЛРТ, куда будет подведено дополнительное количество маршрутов автобусов. То есть любой житель, перед тем как заехать в Алматы, житель Алматинской области, например, чтобы мог оставить где-то на ТПУ свою машину и пересесть на общественный транспорт", – отметил Сматлаев.

По его словам, на сегодня в Алматы зарегистрировано практически 700 тысяч автомобилей и порядка 400-500 тысяч заезжает в город. То есть более 1 млн машин в городе – ежедневно.

"А в мировой практике 70% граждан ездят на общественном транспорте, 30% – на личном автомобиле. Опыт Алматы – это 60% личный автомобиль, 40% это у нас общественный транспорт. То есть, если мы будем идти к мировой практике, вот из 40% дойдем до 70%, это 300 тысяч машин, которые будут где-то стоять, и граждане пересядут на общественный транспорт. В будущем, безусловно, мы должны к этому идти. Но это не сейчас и не завтра. Нужно время", – заключил замакима.

