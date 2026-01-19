#Казахстан в сравнении
Общество

Война с "Сергеком": казахстанец расстрелял камеру

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 17:23 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области мужчину привлекли к ответственности за уничтожение камеры "Сергек", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Байзакского районного суда 19 января 2026 года рассказали, что в декабре 2025 года на трассе Сарыкемер – Туймекент – Акшолак подсудимый выстрелил из пневматического ружья в камеру автоматической фиксации нарушений "Сергек".

"В суде правонарушитель полностью признал свою вину и сообщил о частичном возмещении причиненного ущерба. Потерпевшая сторона указала, что ущерб возмещен не в полном объеме... ...Постановлением суда М. признан виновным по ч. 1 ст. 147-1 КоАП и ему назначен штраф в размере 196 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.

В конце 2025 года стало известно, что в Алматы продлевают проект "Сергек" и установят еще 350 комплексов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
