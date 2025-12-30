Государственные ветеринарные лаборатории получат новое оборудование

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о мерах по укреплению материально-технической базы ветеринарных лабораторий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для укрепления материально-технической базы лабораторий в 2024 году за счет средств резервного фонда правительства для Республиканской ветеринарной лаборатории закуплено девять высокоэффективных жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическими детекторами на сумму 3,8 млрд тенге.

"Кроме того, планируется дополнительное оснащение государственных ветеринарных лабораторий 54 единицами оборудования на сумму 5,5 млрд тенге, что позволит проводить 342 из 363 показателей по безопасности пищевой продукции в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС", – говорится в ответе премьера.

Также, как отметил Бектенов, в рамках программы "Единое здоровье" проводятся обучающие семинары для ветеринаров государственных служб, крестьянских и фермерских хозяйств, внедрен пилотный проект по снижению распространения антимикробной резистентности, включая обновление плана эпиднадзора.

