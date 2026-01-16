#Казахстан в сравнении
Общество

69 авиамаршрутов получат субсидирование в Казахстане

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 15:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о принимаемых мерах по снижению стоимости авиаперевозок и развитию внутреннего туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства сообщил, что для развития внутреннего туризма и увеличения конкуренции на авиарынке субсидируются авиамаршруты в туристические регионы.

"Введен режим "открытое небо" в 17 аэропортах страны, продолжается обновление парка воздушных судов с увеличением числа рейсов и авиакомпаний. В 2025 году по программе субсидирования поддержано 26 авиамаршрутов на сумму 6,4 млрд тенге, включая туристские направления", – говорится в ответе.

Кроме того, по словам Бектенова, в рамках бюджета на 2026-2028 годы запланировано субсидирование 69 социально значимых авиамаршрутов.

"Цены на авиабилеты определяются авиакомпаниями на основе рыночных условий с применением системы динамического ценообразования. Для снижения себестоимости перевозок приняты меры по освобождению от НДС импорта авиатоплива (с 2026 года) и установлению нулевой таможенной пошлины на авиационное топливо до 30 июня 2026 года", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз и использование пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами в самолетах с 1 января 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
