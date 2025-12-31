#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстан усилил меры безопасности на границе

Пункт пропуска Нур Жолы, пункты пропуска, контрольно-пропускной пункт Нур Жолы, КПП Нур Жолы, Казахстанско-китайская государственная граница, границы Китая и Казахстана, граница КНР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 10:15 Фото: zhetysu.gov.kz
В Казахстане санитарно-карантинный контроль на государственной границе работает круглосуточно. Его цель – не допустить проникновения в страну заболеваний, опасных для здоровья человека, как инфекционных, так и неинфекционных, сообщает Zakon.kz.

Так, контроль обеспечивается подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения на 26 пунктах пропуска, включая международные аэропорты, железнодорожные переходы, морские порты и пункт "Хоргос", а также Комитетом государственных доходов Министерства финансов в 14 автомобильных пунктах пропуска.

Известно, что за 2025 год санитарно-карантинным контролем охвачено более 6,6 млн человек и 48,7 тыс. транспортных средств. Повышенная температура выявлена у 84 пассажиров, подозрений на особо опасные инфекции не зарегистрировано. 26 человек госпитализированы по медицинским показаниям.

"С начала 2025 года завозные случаи особо опасных инфекций в Казахстане не зарегистрированы".Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Стоит также отметить, что в целях повышения готовности проведены межведомственные учения в аэропорту Алматы, а также 38 тренировочных мероприятий на объектах транспорта.

"Продолжается профилактическая и информационная работа с туристическими компаниями и населением", – подытожили в ведомстве.

Немного ранее пресс-служба Министерства транспорта обратилась к казахстанцам. В заявлении отмечено, что в период новогодних праздников, с 30 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, на территории страны ожидается неустойчивая погода. По данным ведомства, в ряде регионов прогнозируются снегопады, метели, туманы, гололед и резкие перепады температур, что может повлиять на безопасность движения, особенно на дорогах республиканского значения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
