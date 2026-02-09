В Казахстане усилили контроль на границе: что стало причиной

9 февраля 2026 года пресс-служба Министерства здравоохранения выступила с объяснением, почему Казахстан усилил контроль на границе, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в ряде стран Юго-Восточной Азии усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу Казахстана.

"Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из неблагополучных по данной инфекции стран, включая Индию. Перечень таких стран регулярно обновляется". Пресс-служба Минздрава РК

Также отмечено, что в международных аэропортах проводятся межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения.

Кроме того, уточнили в Минздраве, медицинские организации переведены в режим повышенной готовности, обеспечены запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов.

