Праздничная непогода на дорогах Казахстана: водителям дали срочные рекомендации

В период новогодних праздников, с 30 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, на территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. С таким предупреждением к жителям страны выступила пресс-служба Министерства транспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в ряде регионов прогнозируются снегопады, метели, туманы, гололед и резкие перепады температур, что может повлиять на безопасность движения, особенно на дорогах республиканского значения.

Стоит уточнить, что наиболее сложная дорожная обстановка ожидается в северных, центральных и западных регионах страны где возможны снежные заносы, ухудшение видимости и образование ледяной корки на проезжей части.

Что касается южных областях, то там возможны дожди и мокрый снег с образованием гололеда в ночные и утренние часы.

"В праздничные дни на республиканских автодорогах будет задействовано более 1700 единиц спецтехники и около 2500 сотрудников. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, назначены ответственные дежурные". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Казахстанцам настоятельно рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать погодные условия и перед выездом уточнять дорожную обстановку.

Материал по теме Казахстанцев пересаживают с авто на поезда из-за непогоды

"В неблагоприятную погоду также советуют рассмотреть альтернативные способы передвижения, в том числе железнодорожный транспорт. Участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Немного ранее Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало тревожное обращение к жителям Казахстана. Жителям страны по возможности рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.