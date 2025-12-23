В Казахстане стартует акция "Народный бухгалтер" в помощь предпринимателям

Министерство финансов (МФ) Казахстана инициирует акцию "Народный бухгалтер" в помощь предпринимателям для ведения налогового учета. Об этом 23 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал министр финансов РК Мади Такиев, сообщает Zakon.kz.

Цель акции – консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности. Форматы проведения: онлайн-консультации через официальные ресурсы, в том числе будет создан отдельный Telegram-канал;

вебинары офлайн и онлайн;

тематические консультационные сессии в отчетные периоды. К участию в акции привлекаются: профессиональные бухгалтеры и аудиторы;

представители профессиональных бухгалтерских объединений;

специалисты территориальных органов государственных доходов – в части разъяснений. "Предлагаем проводить акцию в течение первого полугодия. Комитет государственных доходов, со своей стороны, усилит работу по внедрению сервисной модели и повышению качества госуслуг для бизнеса", – добавил Мади Такиев. Отметим, что в Казахстане ежегодно проводится республиканская акция "Народный юрист". В 2025 году в рамках акции более 120 тыс. казахстанцев получили профессиональные рекомендации от лучших специалистов страны и решили непростые вопросы.

